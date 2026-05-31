Luto en internet: muere querida influencer mexicana de 30 años; un familiar la encontró sin vida en su hogar

La industria del internet y las redes sociales está de luto. Muere la influencer Paola Márquez a los 30 años. De acuerdo con los primeros reportes, la creadora de contenido mexicana fue hallada sin vida en su hogar por un familiar que había acudido a visitarla. Su muerte fue confirmada a través de un comunicado emitido por el H. Ayuntamiento de Huehuetlán de San Luis Potosí.

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“El H. Ayuntamiento de Huehuetlán lamenta profundamente el fallecimiento de Paola Márquez. Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, se lee en el escrito.

¿De qué murió la influencer Paola Márquez? Esto se sabe sobre su muerte

De momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte. Lo único que se sabe es que uno de sus familiares la encontró sin vida al realizar una visita a su hogar la mañana de este sábado, 30 de mayo. Si bien no hay nada oficial por parte de las autoridades, en redes sociales ha comenzado a surgir el rumor de que la joven pudo haberse quitado la vida debido a su última publicación.

Hace tan sólo dos días, Paola compartió un vídeo en un elevador con el mensaje: “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”, mientras que en la descripción de la publicación escribió: “¿Por?” Lamentablemente, esto fue lo último que se supo de ella, por lo que sus seguidores especulan que se trató de una despedida que nadie notó. Por ahora, no queda más que esperar a que se realice la debida investigación para determinar la causa de muerte de la influencer.

¿Quién era Paola Márquez?

Paola Márquez era una de las influencers más conocidas y queridas del municipio de Huehuetlán, en San Luis Potosí. La joven ganó gran popularidad en plataformas como Facebook y TikTok gracias a sus originales videos. Desde que se dio a conocer la noticia de su lamentable fallecimiento, sus redes sociales se han llenado de comentarios de sorpresa, tristeza y mucho cariño por parte de sus seguidores, quienes han expresado su pesar y condolencias para los familiares.