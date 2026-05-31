Ricardo se convierte en el ganador absoluto de Mr. MasterChef 24/7: así fue su rotunda victoria

A veces los participantes de MasterChef 24/7 encuentran la manera de olvidarse por unas horas de la competencia y crear momentos que terminan siendo tan memorables como cualquier prueba en la cocina. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Mr. MasterChef 24/7 , un concurso improvisado que arrancó entre bromas y terminó convirtiéndose en uno de los eventos más comentados dentro del Mundo MasterChef 24/7.

La iniciativa nació gracias a Luis, quien decidió organizar un certamen inspirado en los concursos de belleza para elegir al participante más carismático de la casa. Lo que parecía una simple actividad para matar el tiempo rápidamente se transformó en una producción completa, con pasarela, preguntas, representaciones regionales y hasta una ceremonia de premiación.

Ricardo en MasterChef 24/7

Los concursantes se tomaron muy en serio su participación, pues algunos apostaron por el humor y varios aprovecharon la oportunidad para mostrar facetas de su personalidad que pocas veces salen a relucir durante los retos de cocina.

¿Qué pasó en Mr. MasterChef 24/7?

La competencia estuvo llena de momentos divertidos, desde desfiles improvisados, respuestas ingeniosas y muchas carcajadas entre quienes fungieron como jueces y espectadores. La pasarela, coordinada por Michelle, fue uno de los segmentos más celebrados, ya que varios participantes sorprendieron con sus poses y ocurrencias.

Después de una larga deliberación llegó el momento más esperado: conocer a los ganadores. El tercer lugar fue para Smiley (Diego), quien logró ganarse al público gracias a su simpatía y manera de improvisar rap. El segundo lugar quedó en manos de Julio, quien destacó por su seguridad y original manera de presentar su amor por la cocina. Su desempeño lo colocó entre los favoritos desde el inicio y consiguió mantenerse como uno de los contendientes más fuertes hasta el final.

Sin embargo, el máximo reconocimiento fue para Ricardo, quien terminó coronándose como el gran ganador de Mr. MasterChef 24/7 . Su desenvolvimiento, carisma y participación a lo largo de la competencia le permitieron conquistar a quienes emitieron los votos finales.

La celebración estuvo acompañada de aplausos, bromas y felicitaciones por parte de sus compañeros, quienes disfrutaron de una actividad muy distinta a las que normalmente enfrentan dentro del reality.

