Día Mundial del Riñón: Cómo cuidarlos para mantenerlos sanos y evitar piedras
Conoce cuáles son los cuidados alimenticios para mantener unos riñones sanos y así no tener piedras en ellos
Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje para conocer todo sobre los riñones. De acuerdo con la Dra. Karen Sánchez, estos filtran todas las tóxinas del cuerpo para depurarlas y que el cuerpo no se intoxique. Por otro lado, los riñones controlan la presión arterial, mantienen el equilibrio de las sales minerales del cuerpo y producen hormonas para que el cuerpo este fuerte.