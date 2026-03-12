Día Mundial del Riñón: Cómo cuidarlos para mantenerlos sanos y evitar piedras

Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje para conocer todo sobre los riñones. De acuerdo con la Dra. Karen Sánchez, estos filtran todas las tóxinas del cuerpo para depurarlas y que el cuerpo no se intoxique. Por otro lado, los riñones controlan la presión arterial, mantienen el equilibrio de las sales minerales del cuerpo y producen hormonas para que el cuerpo este fuerte.