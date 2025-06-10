Vio como agredían a su esposo y todo terminó en tragedia; así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril

Un hombre murió luego de sufrir un ataque directo. Éste viajaba en su camioneta junto a su esposa. ‘El Diblo’ Becerril reporta que la víctima y su pareja se dirigían de Topilejo a la Central de Abasto. Al parecer el hombre se dedicaba a la compra y venta de ganado. Los responsables huyeron de la zona y la esposa entró en una crisis nerviosa.