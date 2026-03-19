uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Las mejores quesadillas en la Colonia Guerrero: Gran variedad y excelente sabor

Estas quesadillas cuentan con gran variedad: De chicharrón, pansa, picadillo, pollo, bistec, tinga de res, entre otras.

Por: Yulissa Jacinto

El Chef Rahmar nos lleva a La Colonia Guerrero a conocer el mejor lugar donde venden quesadillas llamado “El quesadillón loco”. Cuentan con una gran variedad como de chicharrón, pansa, picadillo, pollo, bistec, tinga de res,carne a la mexicana, champiñores, entre otras. Las quesadillas pueden ser combinadas. Cada una tiene un tamaño de 70 centímetros.

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo