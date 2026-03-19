Las mejores quesadillas en la Colonia Guerrero: Gran variedad y excelente sabor
Estas quesadillas cuentan con gran variedad: De chicharrón, pansa, picadillo, pollo, bistec, tinga de res, entre otras.
El Chef Rahmar nos lleva a La Colonia Guerrero a conocer el mejor lugar donde venden quesadillas llamado “El quesadillón loco”. Cuentan con una gran variedad como de chicharrón, pansa, picadillo, pollo, bistec, tinga de res,carne a la mexicana, champiñores, entre otras. Las quesadillas pueden ser combinadas. Cada una tiene un tamaño de 70 centímetros.