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Al Extremo | Programa 19 de marzo del 2026

Disfruta de Al Extremo, el programa que te brinda la mejor guía gastronómica, información importante y actual, mucha diversión y los videos más virales del internet.

Disfruta de un programa muy divertido en el que tendrás las mejores recomendaciones de comida; deliciosas y al mejor precio, reportajes con información relevante, secciones en las que pasarás el mejor momento, los sucesos importantes y actuales que ocurren en la CDMX y sus alrededores así como los videos más virales del internet.

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