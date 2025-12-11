El Grinch se vuelve viral al ser captado comiendo antojitos en el Metro de CDMX

Las celebraciones decembrinas tienen ciertos personajes que no solo adornan los hogares y aparecen en películas. En las calles de México se multiplican las personas disfrazadas acorde a la Navidad y es por eso que algunos sorprenden cuando aparecen en lugares tan impensados como el Metro .

Un claro ejemplo de esto es lo que ocurrió en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) cuando captaron en video al Grinch entre los demás pasajeros. El clásico personaje que odia la Navidad llamó poderosamente la atención de quienes compartían vagón con él, pero también lo hizo con quienes lo vieron en las redes sociales.

¿El Grinch en el Metro?

El video en cuestión fue publicado por el creador de contenido El Michi Vaquero bajo el título “Dejen comer al Grinch en paz”. En las imágenes se puede ver al personaje verde sentado solo en el Metro y siendo observado por otros pasajeros, entre los que aparece una joven disfrazada de duende.

El Grinch se muestra pacífico y es que está aprovechando el momento para degustar unos chicharrones de trigo. “Hasta que se me hizo comerme unos chicharrones, Estos de donde yo vengo no hay”, se lo escucha decir en el video.

Un personaje conocido en la capital mexicana

El video no deja de sumar visualizaciones y muchas personas lo replican en otras redes sociales. Es que la temporada de Navidad requiere de este tipo de situaciones que no solo evocan a queridos personajes sino que despiertan una sonrisa.

El personaje del Grinch, al igual que el del Gato en el Sombrero, es ya muy popular en la Ciudad de México. Tal como se observa en otras publicaciones de la cuenta de Instagram @el.michi.vaquero.oficial, ambos se pasean por distintos puntos de la capital compartiendo momentos con los transeúntes, tomándose fotografías con ellos e irrumpiendo en lugares como el transporte público, siempre con el resultado de ganarse la simpatía de quienes se encuentran con ellos.