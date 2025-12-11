Estos son los 5 diseños de uñas de vidrio que puedes usar en las fiestas de Navidad

Si todavía no te has hecho la cita con la manicurista, no esperes más; conforme nos acercamos a las fiestas de Navidad , los salones de belleza suelen llenarse con mucha rapidez. Aprovecha el tiempo para que le pidas las uñas de vidrio, un estilo en tendencia que acapara las miradas.

Si quieres algo diferente y elegante, te explicaremos 5 diseños diferentes que puedes emplear, los cuales son muy atractivos visualmente y les quedan a todas las personas. Así que toma nota y descubre toda la información.

¿Qué diseños de uñas de vidrio hay disponibles?

Los diseños de uñas de vidrio son muy versátiles, por lo que te permiten optar por muchas opciones y mantener el efecto en perfectas condiciones. Además, de poder incluir dibujos que se adapten a las fiestas de Navidad. Así que considera las siguientes opciones recomendadas por Vanidades:

Uñas en almendra cortas; parecerá que tienes uñas de cristal o hielo. Agrégale un color traslúcido para que resalte o incorpora tiras de acetato para que tengas brillos.

Uñas francesas: Coloca una base de color piel y la punta “blanca” del francés; le vamos a dejar el efecto transparente.

Efecto perla: Sobre la uña coloca el efecto perla; se verá traslúcido, pero no completamente, dándole mayor brillo y presencia.

Con textura: Añade diseños con dimensiones, ya sean relieves que tengan forma de gotas, hielo o líneas.

Usa el color rosa: Agrega el efecto ojo de gato en color rosa, y si lo quieres más vistoso, añade hojuelas de ojo de sirena.

¿Qué no puedes hacer con tus uñas acrílicas?

Usualmente, cuando se hacen las decoraciones de uñas de vidrio, se suele aplicar acrílico para obtener el efecto deseado; por ello es importante cuidarlas más para que nos duren más tiempo y evitar que se lastimen durante las fiestas de Navidad . The Nail Superstore recomienda realizar los siguientes consejos: