¿Cuándo es el Año Nuevo Chino 2026 y qué animal va a dominar?

El Año Nuevo Chino , aunque es una festividad asiática, en la actualidad ya se ha internacionalizado, permitiendo que dichas celebraciones puedan llegar sin ningún problema a otros países, generando que varios usuarios se reúnan para poder disfrutar de la importante fiesta.

Ya faltan un par de semanas para que inicien las importantes fiestas; es así que te detallaremos cuándo se hacen las grandes fiestas y cuál es el animal que va a dominar en el 2026; conoce todos los detalles del tema.

¿Cuándo se celebra el Año Nuevo Chino 2026?

A diferencia de otras celebraciones, el Año Nuevo Chino cambia sus fechas cada año, por lo que es importante conocerlas a detalle. Esto se debe a que se determina basándose en el calendario tradicional chino, que emplea el movimiento de la luna y el sol, según lo explicado en China Odyssey Tours.

Para el 2026, se estipula que la celebración se hará el 17 de febrero. En el mismo portal se detalla que hay lugares que incorporan festivales, ceremonias y la emblemática danza del león. En algunos países donde tienen su barrio chino, suelen hacerse dichas ceremonias, debido a lo importante que es la gran fiesta.

Sin embargo, es importante aclarar que el 17 de febrero es el gran día, pero la fiesta inicia desde el 10 de febrero, realizándose todo tipo de rituales para atraer la abundancia, y suelen terminar hasta el 3 de mayo con otros eventos.

¿Qué animal chino es el 2026?

En el 2025, el animal que dominó el Año Nuevo Chino fue la serpiente, un ejemplar que se destacaba por simbolizar la inteligencia y la creatividad, el cual iba a beneficiar a las personas que en su fecha de nacimiento les iba a beneficiar en los 365 días; así lo mencionan en la Agencia EFE.

Para el 2026, ya se anunció que el animal que va a dominar es el caballo, el cual representa la sabiduría, la intuición y la elegancia. Por lo que podría impulsar proyectos que tengamos en estos momentos, ya que favorece los inicios, en especial cuando estamos en busca de expansión o cambios en nuestra vida.