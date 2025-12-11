Pagan 300,000 por este billete de 50 pesos del ajolote con número especial

El billete de 50 pesos que tiene el emblemático ajolote, es un ejemplar que obtuvo mucho cariño entre el público, en primer lugar por el gran diseño que se le aplicó, logrando ser catalogado como el más bonito, además de obtener importantes reconocimientos.

Sin embargo, para quienes buscan coleccionar el ejemplar, hay uno que puede tener un valor de 300 mil pesos, precio que se debe al número especial que tiene impreso. Posiblemente podrías tenerlo y desconocer su valor. Así que descubre por qué es preciado entre los coleccionistas.

¿Cuánto vale el billete de 50 pesos?

Al entrar a Mercado Libre, es posible encontrar que los billetes de 50 pesos con el emblemático ajolote tienen muchos precios disponibles. No obstante, hubo un billete que se destacó por tener un valor de más de 300 mil pesos.

A diferencia de los demás ejemplares, fue posible observar que tenía un diferenciador notable, que era el número especial de serie que era DD0877780. Esto se debe a que la serie que tiene es palíndromo, indicándonos que el número puede leerse de izquierda a derecha y viceversa, así lo explica el portal de RPP.

Es un número especial que muchos aficionados a la numismática aprecian en los billetes que llegan a coleccionar. Por esa razón, en varios portales de venta es posible ver esos ejemplares con costos superiores a los 300 mil pesos.

¿Cuál es el valor actual del billete?

Aunque en el mundo de la numismática parezca una característica que lo hace muy valioso, hay que tener mucho cuidado, puesto que en dichas situaciones podría parecer que todos los ejemplares son muy costosos y valiosos.

El portal de Numista ha detallado que solamente el billete de 50 pesos del ajolote sin circular podrá tener un valor valioso. Ante esas situaciones siempre se recomienda acudir con expertos de numismática, ya que podrían indicar si el ejemplar que tienes puede valer miles de pesos, ya sea por su rareza y por el estado de conservación que presenta.