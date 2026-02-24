Más de 60 mil peregrinos avanzan del Estado de México a la Basílica de Guadalupe

El Diablo Becerril nos narra información oportuna sobre lo que ocurre en la Ciudad de México. Primero nos comunica que sesenta mil peregrinos buscan llegar a la Basílica de Guadalupe avanzando sobre la autopista México-Toluca. Y por otro lado, nos dice que un hombre; quién se dedicaba a limpiar parabrisas de autos y era apodado “El Chocorrol”, lamentablemente perdió la vida al ser arrasado por un camión de volteo sobre la vía López Portillo. Desafortunedamente el culpable huyo.