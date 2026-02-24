Más de 60 mil peregrinos avanzan del Estado de México a la Basílica de Guadalupe
El Diablo Becerril nos narra los sucesos más importantes que ocurren en la vialidad de la Ciudad de México.
El Diablo Becerril nos narra información oportuna sobre lo que ocurre en la Ciudad de México. Primero nos comunica que sesenta mil peregrinos buscan llegar a la Basílica de Guadalupe avanzando sobre la autopista México-Toluca. Y por otro lado, nos dice que un hombre; quién se dedicaba a limpiar parabrisas de autos y era apodado “El Chocorrol”, lamentablemente perdió la vida al ser arrasado por un camión de volteo sobre la vía López Portillo. Desafortunedamente el culpable huyo.