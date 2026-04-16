uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Programa Completo | ¡Programa explosivo! Victoria Roja, premios para fans y duelos que lo cambian todo

Victoria, estrategia y premios que elevan la intensidad dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Exatlón México vivió un programa lleno de emociones: Los Rojos celebraron una victoria impulsada por su amuleto, mientras Rosique lanzó la Batalla por los Fanáticos con premios para la audiencia. Los Azules destacaron el valor de sus seguidores y la tensión aumentó con una ventaja clave en juego, marcando un episodio determinante en la semana 29.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo