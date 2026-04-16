Exatlón México | Programa Completo | ¡Programa explosivo! Victoria Roja, premios para fans y duelos que lo cambian todo
Victoria, estrategia y premios que elevan la intensidad dentro de la novena temporada de Exatlón México.
Exatlón México vivió un programa lleno de emociones: Los Rojos celebraron una victoria impulsada por su amuleto, mientras Rosique lanzó la Batalla por los Fanáticos con premios para la audiencia. Los Azules destacaron el valor de sus seguidores y la tensión aumentó con una ventaja clave en juego, marcando un episodio determinante en la semana 29.