Exatlón México | Programa Completo | ¡Programa explosivo! Victoria Roja, premios para fans y duelos que lo cambian todo

Exatlón México vivió un programa lleno de emociones: Los Rojos celebraron una victoria impulsada por su amuleto, mientras Rosique lanzó la Batalla por los Fanáticos con premios para la audiencia. Los Azules destacaron el valor de sus seguidores y la tensión aumentó con una ventaja clave en juego, marcando un episodio determinante en la semana 29.