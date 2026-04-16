¿Terminaron? Fuerte discusión entre Leo y Katia Gallegos deja a los fans del Equipo Azul tensos dentro de Exatlón México
Katia y Leo muestran cuando la presión del juego pasa factura dentro de la novena temporada de Exatlón México.
Katia y Leo vivieron un momento de alta tensión en Exatlón México tras una discusión que elevó los ánimos. Mientras Katia insistía en dialogar, Leo consideró que no era el momento. La atleta marcó un límite claro, aunque después reconoció que la presión del juego podría estar afectando su relación, destacando también la paciencia que Leo ha tenido.