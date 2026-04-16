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Exatlón México | Batalla por La Audiencia | ¡Por los fans! Se pone en juego un premio para los fanáticos del programa

La competencia ahora es por quienes siempre están ahí: los fans. La tensión aumenta dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Rosique dio inicio a una competencia especial en Exatlón México con Lla Batalla por los Fanáticos. La dinámica busca reconocer a la audiencia, ya que el equipo ganador tendrá la oportunidad de regalar un smartphon a sus seguidores. La Máxima Autoridad destacó que los fans son el pilar del programa, elevando la emoción en esta prueba de la semana 29.

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