Exatlón México | Batalla por La Audiencia | ¡Por los fans! Se pone en juego un premio para los fanáticos del programa
La competencia ahora es por quienes siempre están ahí: los fans. La tensión aumenta dentro de la novena temporada de Exatlón México.
Rosique dio inicio a una competencia especial en Exatlón México con Lla Batalla por los Fanáticos. La dinámica busca reconocer a la audiencia, ya que el equipo ganador tendrá la oportunidad de regalar un smartphon a sus seguidores. La Máxima Autoridad destacó que los fans son el pilar del programa, elevando la emoción en esta prueba de la semana 29.