VIDEO: Hombre encuentra a perrito de la calle que usa la misma camisa que él

Se trata, sin duda, de uno de los videos más tiernos que verás en este inicio del año. Un video ha comenzado a circular en las redes sociales y este tiene como protagonista a un hombre, el cual presenció cómo un perrito de la calle tenía la misma camisa que usaba él en ese mismo momento.

Este perrito de la calle forma parte de una especie que, tristemente, cada vez se encuentra más en las colonias y barrios del país. Curiosamente, lejos de contar una historia triste esta se llenó de alegría luego de que este lomito tuviera la misma camisa que el hombre que lo grabó durante unos segundos.

Hombre “reconoce” a perrito que tenía su misma camisa

Fue a través de la red social TikTok que se compartió un video en donde un hombre, cuyo nombre es Christian Nava, presenta el momento exacto en el que “comparte” una anécdota junto a un perrito de la calle, el cual notó que tenía la misma camisa que él, generando curiosidad en su mente.

😂 Un hombre caminaba tranquilo hasta que vio a un perro con la misma camisa de cuadros rojos y negros que él vestía.

El video del lomito que humilló nuestros outfits ya es viral. 🐶

¿Tú también tienes “la camisa del perro”?



📹: TikTok/cristhian.enrique74#venteal7#info7mty… pic.twitter.com/Sm9blr8Ogb — INFO7MTY (@info7mty) December 4, 2025

Este hecho ocurrió en Matamoros Tamaulipas, muy cerca de la colonia en donde vive. Ahí, Christian cuenta que encontró a un perro con una camisa de cuadros roja con negra, la cual era exactamente igual a la que tenía en esos momentos, lo cual generó un momento de risa por lo curioso de la situación.

El video, de apenas unos segundos de duración, muestra cómo el “Firuláis” cuenta con el mismo outfit que el hombre. Además, en un segundo video Christian menciona sus deseos por asistir a otro outlet cercano para adquirir más ropa, esto con la intención de “ya no parecerse” al perrito en turno.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Como era de esperarse, este video ha generado un sinfín de comentarios en el mundo de las redes sociales. Y si bien un sector de la comunidad minimizó los hechos, otros tantos felicitaron al hombre por tomárselo con alegría , mientras que otros no pudieron con la ternura de ver a un perrito de la calle con camisa.