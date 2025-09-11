Influencer lanza angustiante mensaje tras explosión en Iztapalapa

Ayer, 11 de septiembre, la CDMX fue sorprendida por un terrible accidente. Se vivió una fuerte explosión en Iztapalapa, provocando que hubiera un gran número de heridos. En las redes sociales, se han difundido miles de videos sobre los hechos, exponiendo la gravedad del accidente.

Explosión por acumulación de gas deja un muerto y varios heridos [VIDEO] Una casa terminó en ruinas tras la explosión por acumulación de gas en un domicilio en la colonia San Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tlalpan, en CDMX.

Ante tal situación, una influencer mexicana muy querida por el público, ha pedido que se haga una oración colectiva para todos los afectados. Es así que hablaremos sobre toda la información que se sabe sobre el terrible accidente y la creadora de contenido.

¿Quién es la influencer que habló sobre la explosión en Iztapalapa?

Abue Angie (@abueanfierecetas) ha logrado obtener gran relevancia en las redes sociales, al ser una mujer que comparte todo tipo de recetas mexicanas y tips de cocina, además de que a todos sus seguidores les dice “nietecitos”, logrando que haya una fuerte cercanía entre sus fans que ven todo su contenido.

La influencer mexicana, en su cuenta oficial, pide a sus seguidores que hagan una oración colectiva para los heridos que fueron afectados en la explosión de Iztapalapa, hechos que ocurrieron por la volcadura de una pipa de gas en el Puente de la Concordia. Dejando un tierno mensaje:

“Ante está desgracia, no tengo las palabras suficientes para expresarles mis condolencias, pero quiero que sepan que estoy aquí para lo que necesiten”

Incluso, la influencer mexicana compartió la lista de heridos, pidiendo que sea compartida a sus conocidos para que las familias puedan dar con sus seres queridos, con la finalidad de apoyar a las personas que más lo necesitan. También, pidió hacer la oración colectiva para los fallecidos y encender una vela por ellos.

¿Qué pasó tras la explosión en Iztapalapa? Hubo muertos y heridos

En un último informe proporcionado por el gobierno de la CDMX, explica que se le brindará atención integral a las víctimas de la explosión en Iztapalapa. Hasta el momento, se cuenta con un registro de 90 heridos y 4 personas fallecidas, de ellos solamente 10 personas han sido dadas de alta.

Por ahora, las autoridades se encuentran apoyando a los damnificados, garantizando que se les proporcione atención médica y acompañamiento a las víctimas y familias, siendo una noticia que ha sacudido a todo el país por la gravedad de la situación.