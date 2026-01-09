¿Bruce Willis murió? Jorge “Coque” Muñiz comparte inesperado mensaje sobre el actor

En los últimos días el nombre de Bruce Willis ha tomado protagonismo en los medios de comunicación de todo el mundo y en las redes sociales . El rumor de que el actor había fallecido tomó tal trascendencia que muchos confirmaron la noticia, sin que su familia la haya confirmado.

Una de las personas que se hizo eco de la supuesta muerte de Bruce Willis fue el cantante Jorge "Coque" Muñiz. En sus redes sociales, el también conductor televisivo compartió un posteo y un mensaje en torno a lo que, finalmente, se confirmó como una noticia falsa.

¿Murió Bruce Willis?

Fueron las plataformas digitales las primeras en donde la “noticia” sobre la muerte de Bruce Willis comenzó a difundirse. Es de público conocimiento que no atraviesa su mejor momento en torno a su salud ya que padece de demencia frontotemporal.

|Instagram /coquemuniz /brucewillisbw /Canva

El rumor se despertó luego de que la esposa del actor, Emma Heming, compartiera en redes sociales una fotografía en donde aparece junto a Bruce Willis y, entre otras palabras, la frase “Ese era él, pura diversión. Lo amo y simplemente extraño que sea mi compañero de viaje”. Eso fue lo que llevó a interpretar que el actor había fallecido, pero no fue así.

¿Qué posteo hizo Jorge "Coque" Muñiz?

Como le sucedió a miles de personas en todo el mundo, el cantante Jorge "Coque" Muñiz utilizó sus redes sociales para reaccionar ante la “muerte” de Bruce Willis. El famoso mexicano compartió una pieza gráfica en donde aparece el rostro del actor y se puede leer “Se murió. ¿Falleció Bruce Willis? Publicación de Emma Heming alarma a fans”.

En el posteo, Jorge "Coque" Muñiz añadió un mensaje personal en el que afirmaba: “Uno de los actores que más he admirado y nunca tuve el honor de conocerlo. Qué ironía, una de sus películas más taquilleras fue ‘Duro de matar’, que bueno que yo solamente soy ‘Duro de pagar’. Que en paz descanse”. Horas después, el conductor borró el posteo porque la información es falsa.