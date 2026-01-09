¡Ten cuidado! Estos son los alimentos que podrían generar acné

El acné se ha convertido en uno de los problemas más grandes entre las nuevas generaciones, aunque lo anterior no exime que los más grandes del hogar también lo padezcan. Ante este hecho, en los siguientes párrafos podrás conocer una lista con los alimentos que, de cierta forma, ayudan a que estos granitos aparezcan en tu cuerpo.

Si bien el acné es más común en la adolescencia, existen algunos pacientes que lo padecen a edades más avanzadas, lo cual puede generar cierta inseguridad en el apartado físico debido a los comentarios que los demás hacen ante esta situación. Curiosamente existen algunos alimentos que, tal vez sin saberlo, pueden ayudar a que este problema se mantenga.

¿Cuáles son los alimentos que podrían generar acné?

De acuerdo con información de la nutrióloga Laura Jorge Martínez, existen alimentos que no generan acné per sé, si motivan a su aparición más habitual. Estos destacan por ser ricos en azúcares simples o, bien, sobresalen por tener un elevado índice glucémico, lo cual hace que el azúcar en la sangre suba más rápido.

Te puede interesar: Estos son los cinco alimentos que podrían combatir el cáncer

@drjuanjr Muchos buscan cuanto suplemento, crema y medicamento hay para curar o controlar el acné cuando lo más fácil es ir modificando los alimentos que consumes ♬ original sound - Dr. Juan Rivera

Consumir esta clase de alimentos obliga al cuerpo a liberar insulina, misma que potencia la producción de hormonas androgénicas que, a su vez, producen más sebo; es decir, grasa en la piel. Es en este apartado en donde se crea un ambiente idóneo para la aparición de las bacterias que causan el acné en el rostro.

En contraparte, también existen alimentos que se pueden degustar sin ningún temor a que aumenten los niveles de acné en el cuerpo. Entre estos destacan las verduras de hoja verde, así como los alimentos grasos naturales, los cítricos, las legumbres, el pescado azul y las zanahorias, por citar algunos ejemplos.

¿Por qué el acné aparece en nuestro rostro?

La aparición del acné puede deberse a un sinfín de factores, entre los que destacan los desajustes hormonales, el apartado genético, el uso incorrecto de cosméticos o, incluso, una mala higiene facial. Del mismo modo, distintos factores ambientales también pueden generar problemas en tu piel, sobre todo en la parte del rostro.