(VIDEO) ¡Tremendo impacto entre autobuses deja heridos!

Un terrible accidente de tráfico se registró en las calles de esta ciudad cuando dos autobuses chocaron de frente. El conductor del primero no se fijó que un auto se estaba dando la vuelta. Él logró esquivarlo, pero se fue hacia el otro lado. Hubo más coches involucrados.

El impacto dejó a varios heridos. No se logra distinguir en el video la gravedad de ello, pero esperemos que todos se encuentren bien. El chofer debe reflexionar si aún está con las facultades suficientes como para continuar con sus labores. Un accidente extremo.