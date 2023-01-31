(VIDEO) ¡Tremendo impacto entre autobuses deja heridos!
Por ir distraído, el chofer de un camión de pasajeros no tuvo otra que pasarse al carril contrario. Lamentablemente, chocó de frente contra otra unidad.
Un terrible accidente de tráfico se registró en las calles de esta ciudad cuando dos autobuses chocaron de frente. El conductor del primero no se fijó que un auto se estaba dando la vuelta. Él logró esquivarlo, pero se fue hacia el otro lado. Hubo más coches involucrados.
El impacto dejó a varios heridos. No se logra distinguir en el video la gravedad de ello, pero esperemos que todos se encuentren bien. El chofer debe reflexionar si aún está con las facultades suficientes como para continuar con sus labores. Un accidente extremo.
#Quito #Transito— Minuto & Medio (@MinMedio) October 11, 2022
En la Madrugada se registró un fuerte accidente de tránsito en el Valle de los Chillos sector de la universidad ESPE pic.twitter.com/GY5hl8QzU2