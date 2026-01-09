¡Los grupos de WhatsApp sufren cambios! Estas son las NOVEDADES para 2026

WhatsApp promete contar con una serie de actualizaciones e innovaciones que harán que sus millones de usuarios alrededor del mundo disfruten de una experiencia única a lo largo del 2026. Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurrirá con los grupos de chats, mismos que tendrán novedades de cara a los próximos meses.

WhatsApp no es más que un servicio de mensajería instantánea por internet que tiene la facultad de comunicar a dos o más personas sin importar la distancia. En ese sentido, uno de los aspectos más importantes de la aplicación de Meta son los chats grupales, los cuales sufrirán modificaciones para este año.

¿Cuáles son las novedades en los grupos de WhatsApp para este 2026?

Desde hace muchos años WhatsApp ha centrado sus esfuerzos en mejorar la experiencia de los usuarios dentro de los chats grupales a través de las pantallas compartidas o la oportunidad de enviar archivos. Ahora, la primera gran novedad guarda relación con las etiquetas, mismas que ayudarán a conocer cuál es el rol de cada persona en estos grupos.

Estas etiquetas aparecerán como títulos debajo de cada nombre y son usadas, precisamente, para conocer los roles de cada usuario. Del mismo modo, la aplicación tiene en mente la posibilidad de crear stickers de texto, esto considerando la popularidad que los stickers han tenido a lo largo de los últimos meses.

Finalmente, WhatsApp tiene pensado lanzar un recordatorio de eventos, algo que podría funcionar al momento de coordinar a los miembros de un grupo para que cada uno de estos forme parte del mismo. Esta novedad luce interesante, principalmente, para aquellos chats grupales laborales o familiares.

¿Qué métodos de comunicación hay dentro de WhatsApp?

Si bien la comunicación vía mensajes de texto es la más popular que WhatsApp tiene en la actualidad, la realidad es que otros métodos, como las notas de voz, han comenzado a ganar mucho espacio entre los usuarios, mismos que también se comunican mediante imágenes, videos o, incluso, stickers.