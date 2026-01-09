Esta es la razón por la que abandonamos los propósitos de Año Nuevo

Una de las razones por las que el Año Nuevo se ha vuelto una fecha relevante para millones de personas en México y el mundo deriva del hecho de que estas realizan propósitos a cumplir a lo largo de los próximos meses, mismos que, posteriormente, suelen olvidar. ¿A qué se debe esto, de acuerdo con la psicología?

El consumo de las 12 uvas genera consigo un propósito a cumplir durante el Año Nuevo por cada una de ellas, mismos que normalmente derivan de conseguir un nuevo trabajo, bajar de peso o tener mejor hábitos diarios. No obstante, son muchas las personas que, con el paso de las semanas, olvidan estos, hecho que tiene una razón clara de acuerdo con la psicología.

¿Por qué solemos olvidar los propósitos de Año Nuevo? Esto dice la psicología

De acuerdo con el profesor y psicólogo en Harvard, Alexander Puutio, el problema con realizar propósitos de Año Nuevo no es la “ausencia de cambio”, sino más bien el no darle seguimiento a estos. En otras palabras, buscamos un cambio en nuestras vidas sin realmente establecer un cambio en nuestros hábitos diario.

Te puede interesar: ¿Cuál es el significado de ser impuntual, según la psicología?

El experto considera que no es suficiente tener las mejores intenciones de cambiar algo específico en nuestra vida si no nos esforzamos en ello o, bien, si no contamos con la supervisión adecuada para lograrlo, lo cual sugiere un aspecto negativo al momento de intentar un logro significativo en nuestro proceso de Año Nuevo.

Ante tal situación, el experto en psicología recomienda que, al momento de realizar propósitos de Año Nuevo, se recomienda lanzar objetivos que valgan la pena alcanzar mediante un sistema en el que puedas entender cómo has avanzado a lo largo del año; es decir, mediante un cronograma en donde puedas conocer lo que has logrado hasta ahora.

¿Cuál es la clave para cumplir con los propósitos de Año Nuevo?

Más allá de la fuerza de voluntad, la verdadera clave para cumplir con los propósitos de Año Nuevo es darle seguimiento a cada uno de tus objetivos . Y es que, de acuerdo con la psicología del comportamiento, la repetición y práctica, así como el interés en estos objetivos, harán que puedas cumplirlos de manera más sencilla.

