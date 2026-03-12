uno nuevo
Javier Ibarreche platica en exclusiva con Vivian Robinson previo a la ceremonia de los Premios Oscar 2026

Javier Ibarreche platica con Vivian Robinson quién le mostró una figura asombrosa de un gran cineasta

Previo a la ceremonia de los Premios Oscar 2026, Javier Ibarreche platicó con Vivian Robinson sobre su vestuario y los años que lleva asistiendo a la premiación más importante del cine en Hollywood. Además Vivian le mostró una icónica figura del director mexicano Guillermo Del Toro sosteniendo la estatuilla dorada.

