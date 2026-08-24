Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Lluvias dejan fuertes encharcamientos y reportan incidente fatal
Jorge “El Diablo” Becerril reportó afectaciones por lluvia y un hecho violento en los límites de CDMX y Naucalpan.
Jorge “El Diablo” Becerril reportó fuertes encharcamientos en distintos puntos de la Ciudad de México relacionados con coladeras tapadas, mientras se esperaba más lluvia durante la jornada. Además, informó sobre la muerte de una persona en los límites de CDMX y Naucalpan, en un hecho que estaría relacionado con una posible extorsión.