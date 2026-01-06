Joven es cachada por su infidelidad gracias a su perfil de Tinder

Una constante en el mundo de las redes sociales, es utilizar TikTok para evidenciar a los infieles, lo cual incluso ya se mantuvo como una tradición. Ante eso, es común encontrar diferentes historias de hombres y mujeres que concretan una infidelidad. En este caso, este joven pensó en una manera bastante “tendenciosa” de grabar el momento donde le dice a su pareja que ya la descubrió.

¿Cómo se da a conocer la infidelidad de esta mujer?

Al inicio del video parece que ambos realizarán un trend de TikTok, el cual se ejecuta con el hombre haciendo sentadillas mientras tiene a su pareja colgada sobre su espalda. Este joven da la idea de que haría el reto, pero al mismo tiempo se ve cómo busca algo en su celular, lo cual le impide hacer bien las sentadillas.

Precisamente es en ese momento donde le enseña a la cámara un perfil de Tinder, el cual pertenece a la que es su pareja. La mujer se percata de eso cuando está en la espalda del hombre y pone una cara de enfado-decepción. El joven le pide explicaciones a la chica y la situación se percibe bastante tensa.

Cuando el que habría recibido la infidelidad la confronta, ella simplemente se fastidia del momento y se va… saliendo de la toma de la cámara. Pero sin más explicaciones, el video termina abruptamente. Y es que esta historia tendría a la joven buscando - y aunque no se específica - concretando citas con otros hombres.

¿Es real esta historia de infidelidad en TikTok?

Según una aproximación al perfil que compartió el video, no. Parece que estos jóvenes producen contenido de este tipo con la intención de generar interacciones. Hay distintos tipos de video con el mismo guión, donde el hombre expone a su pareja/esposa/novia de una infidelidad. Incluso hay otros productos audiovisuales más fuertes, indicando que ella le habría transmitido enfermedades de transmisión sexual.

En realidad existen muchas variantes donde se descubre la infidelidad, desde chats, embarazos de otras personas, descubrimiento de perfiles de Tinder, etcétera. Por ello, se asume que no son videos genuinos de personas exponiendo a sus parejas infieles.