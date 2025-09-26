Lady Metro: Mujer golpea a policías en la estación de Zócalo (VIDEO)

Se generó mucha controversia en las redes sociales debido a que se vivió una confrontación en el Sistema de Transporte Colectivo (STC), donde una mujer que viajaba con su hijo, agredió física y verbalmente a policías en la Estación Zócalo, en la línea 2. Conoce a la nueva Lady Metro.

¡Agresión contra automovilista deja múltiples daños y un muerto! [VIDEO] Las cámaras en la zona darán detalles sobre la agresión mortal y las autoridades buscarán esclarecer los hechos.

De acuerdo a lo que ha manifestado la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los oficiales estaban realizando su trabajo de vigilancia en la zona, cuando la mujer empezó a tener actitudes violentas. En las redes la apodaron Lady Metro.

¿Por qué inició la agresión contra ‘Lady Metro’?

De acuerdo a la SSC, la mujer le habría reclamado a los oficiales que había una grana fluencia de pasajeros en la estación por lo que no podía caminar con rapidez. Debido a que no recibió la respuesta que esperaba la irritó.

Por otro lado, hay versiones periodísticas que manifiestan que hubo un detonante adicional. Fue el reportero Carlos Jiménez quien dijo que un hombre habría chocado sin intención al hijo de Lady Metro, por lo que hizo que ella se enojara.

¡Lady Metro! En redes sociales circula un video que muestra a una mujer, acompañada de un niño, agrediendo física y verbalmente a un policía en la estación Zócalo-Tenochtitlan del @MetroCDMX, luego de que le pidieran avanzar para no obstaculizar el paso. pic.twitter.com/8mDPyQIoPU — Nacho Lozano (@nacholozano) September 26, 2025

En medio del escándalo, un hombre quiso calmar la situación pero la mujer siguió con las agresiones físicas y verbales contra los policías que decidieron no responder y continuar su trabajo. El episodio culminó son tener detenidos.

¿Qué han dicho las autoridades sobre Lady Metro?

La SSC ha manifestado que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Asuntos Internos dará acompañamiento legal al policía afectado para que presente la denuncia correspondiente ante las instancias competentes.

En las redes sociales se inició el debate y la bautizaron como Lady Metro. Algunos usuarios la han criticado por la violencia ejercida frente al pequeño y otros atacaron a la policía por la acción.

Lo que más resonaba en las redes sociales es que la mujer ejerció la violencia todo el tiempo delante de su hijo, incluso en un momento en el niño se alejó y lo volvió a llamar para tomarlo de la mano y seguir con las agresiones.

