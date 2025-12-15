El balneario de aguas termales cerca de CDMX que pocos conocen y es buenísimo, según la IA

¿Estás buscando un balneario de aguas termales cerca de la CDMX para relajarte y disfrutar de unas vacaciones calientitas en invierno? Entonces, el Centro Ecoturístico La Heredad puede llamarte la atención, al menos así lo recomienda la Inteligencia Artificial (IA).

Está ubicado en Ixmiquilpan, Hidalgo, y tiene un montón de cosas que hacer. Se trata de una joyita escondida que pocos conocen, convirtiéndose en un secreto bien guardado por los locales.

Hay un ambiente tranquilo y con energía auténtica , en comparación con otros destinos más turísticos como Tolantongo o Ixtapan de la Sal. Además, sus aguas termales son naturales y están a una temperatura ideal para relajar el cuerpo. Asimismo, puedes pagar alojamiento o servicios más completos para disfrutar tu visita en familia.

Así es el Centro Ecoturístico La Heredad, en Hidalgo.|(FACEBOOKCentro Ecoturístico La Heredad)

¿Qué hacer en Ixmiquilpan, Hidalgo?

Ixmiquilpan, Hidalgo, es conocido como “El paraíso en el Valle del Mezquital”. Según destaca México Desconocido, se trata de un pueblo cercano a Huichapan, rodeado de nopales y balnearios.

Además de esta relajante atracción, la Secretaría de Turismo (Sectur) también sugiere visitar el Museo Archivo Histórico, el Museo de Fotografía, las Grutas de Xoxafi, el Museo El Rehilete, el Templo y ex convento de San Miguel Arcángel, el Museo de la Cultura Hñahñú y la Presa El Cedral.

Así es el pueblo de Ixmiquilpan, Hidalgo.|(SECTUR)

Cómo llegar a las aguas termales en Ixmiquilpan, Hidalgo, desde la CDMX

Para llegar a las aguas termales de Ixmiquilpan, Hidalgo, desde la CDMX, es importante saber que el trayecto en auto dura aproximadamente tres horas. Primero debes tomar la autopista México-Pachuca (carretera 85D) y continuar hacia Actopan. Una vez en Ixmiquilpan, sigue por la carretera local hacia La Heredad, donde se encuentra el balneario.

El costo de acceso va desde los 70 hasta los 100 pesos por persona. También hay opciones de hospedaje que incrementan el costo, dependiendo del tipo de cabaña.

Así que, con este plan, seguramente encontrarás una idea perfecta para relajarte solo o en familia en unas deliciosas aguas termales.