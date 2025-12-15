⁠Del Caribe al Pacífico: Estas son las mejores playas en México para pasar el Año Nuevo

Para nadie es un secreto que México es uno de los destinos favoritos para recibir el Año Nuevo gracias a la gran diversidad, fecha en la que se espera recibir a más de 9 millones de visitantes internacionales, cifra registrada en 2024 por el INEGI. Mientras que los turistas nacionales que llegan a las playas mexicanas superan los 8 millones. Por ello ahora te contamos cuáles son algunas de las mejores playas para pasar el Año Nuevo.

¿Cuáles son las mejores playas para pasar Año Nuevo en México en 2025?

Cancún y Riviera Maya: Fiesta y paisajes de postal

Como era de esperarse, estas playas encabezan la lista debido a que es uno de los sitios más populares para vivir el cambio de año con intensidad, pues la región ofrece clubes, playas, restaurantes y todo tipo de entretenimiento como cenas especiales, fuegos artificiales tomando como escenario al mar.

Puerto Vallarta: Tradición y fiesta frente al Pacífico

Cultura y vida nocturna es lo que podrás encontrar en Puerto Vallarta, donde el Malecón se convierte en el punto de reunión idóneo para locales y turistas, quienes conviven entre música en vivo, espectáculos y un ambiente festivo que se extiende hasta que el cuerpo aguante. Además, su bahía ofrece atardeceres espectaculares con los que la nostalgia del viejo se siente como una nueva promesa.

Los Cabos: Lujo y exclusividad

También existen opciones para aquellos que buscan vivir un Año Nuevo lleno de lujo dentro de un ambiente de sofisticación, donde los resorts de lujo, las cenas gourmet y los eventos privados frente al océano Pacífico convierten a este destino en uno de los favoritos para vivir experiencias premium.

Mazatlán y Acapulco: Tradición, música y playa

Si lo que buscas es más algo familiar, lleno de ambiente tradicional y música en todos lados, Mazatlán y su famoso malecón se mantienen como uno de los más visitados para celebrar al aire libre. Por otro lado Acapulco, es sin duda la esencia de la fiesta en la playa en México

