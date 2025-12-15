‘El Patrón’ resiente la eliminación de Sergio Mayer Mori de La Granja VIP: “Eran otras dos manos para ayudarnos”

Si bien la eliminación de Sergio Mayer Mori en la gala de anoche le benefició a sus compañeros de cara a la gran final de La Granja VIP, les afectó a corto plazo en términos de las tareas con los animales, pues la carga de trabajo aumentó considerablemente y uno de los participantes que más lo resintió fue 'El Patrón' Alberto del Río .

El luchador se dio un momento después de la jornada matutina de trabajo para reconocer que "independientemente de si hacía lo justo o lo que le tocaba, eran otras dos manos para ayudarnos", pues este día afirmó que tuvo que sacar toda la paja del corral en el que se encuentra 'Luna' y que fueron alrededor de siete u ocho viajes para descargarla.

El ex Capataz declaró que "todos se multiplicaron en todas las estaciones sin parar" y puso como ejemplo su propia ayuda a César Doroteo, ya que el miembro del 'Team Cacaraqueo' se encargó de la caballeriza y 'Canelo', como es algo usual, se puso temperamental.

Cabe señalar que 'El Patrón' también aprovechó para agradecer al público que seguía la transmisión 24/7 del reality show para agradecerle por la permanencia de Teo en La Granja VIP y recapitular los cambios en las galas para la semana final.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los primeros dos nominados de la semana final de La Granja VIP y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

