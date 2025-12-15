‘El Patrón’ resiente la eliminación de Sergio Mayer Mori de La Granja VIP: “Eran otras dos manos para ayudarnos”
Alberto del Río reconoció la ausencia del ex Capataz luego de la pesada carga de trabajo de este día
Si bien la eliminación de Sergio Mayer Mori en la gala de anoche le benefició a sus compañeros de cara a la gran final de La Granja VIP, les afectó a corto plazo en términos de las tareas con los animales, pues la carga de trabajo aumentó considerablemente y uno de los participantes que más lo resintió fue 'El Patrón' Alberto del Río .
El luchador se dio un momento después de la jornada matutina de trabajo para reconocer que "independientemente de si hacía lo justo o lo que le tocaba, eran otras dos manos para ayudarnos", pues este día afirmó que tuvo que sacar toda la paja del corral en el que se encuentra 'Luna' y que fueron alrededor de siete u ocho viajes para descargarla.
El ex Capataz declaró que "todos se multiplicaron en todas las estaciones sin parar" y puso como ejemplo su propia ayuda a César Doroteo, ya que el miembro del 'Team Cacaraqueo' se encargó de la caballeriza y 'Canelo', como es algo usual, se puso temperamental.
Cabe señalar que 'El Patrón' también aprovechó para agradecer al público que seguía la transmisión 24/7 del reality show para agradecerle por la permanencia de Teo en La Granja VIP y recapitular los cambios en las galas para la semana final.
¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?
Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los primeros dos nominados de la semana final de La Granja VIP y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.
