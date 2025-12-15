¡De luto! Brie Bird, estrella infantil de las redes sociales muere a los 9 años; ¿quién era y qué le pasó?

El mundo de las redes sociales esta de luto luego de que se diera a conocer que Brie Bird , una estrella infantil de las redes sociales muriera a los 9 años, es por ello que aquí te diremos quién era y qué pasó. Esta noticia fue confirmada por su propia familia, quienes destacaron el impacto emocional que tuvo la historia de esta pequeña de 9 años.

¿Quién era y qué le pasó a Brie Bird?

Brie Bird tomó popularidad y se convirtió en una figura de las redes sociales por ser una figura de inspiración al mostrar cómo fue vivir sus tratamientos médicos, momentos de esperanza y hospitalizaciones por la enfermedad del cáncer.

La familia de Brie Bird fue la que comenzó a documentar todo lo que pasaba con esta niña cuando la diagnosticaron por primera vez en 2020; en ese entonces sólo tenía 4 años, y en dicho año, la estrella de redes sociales sufrió varios tratamientos intensivos, donde pudo lograr periodos de remisión, aunque al final tuvo una recaída, la cual terminó con su vida.

Esta niña de 9 años no sólo hablaba de su enfermedad, también de sus sueños, e incluso mandaba mensajes anónimos para otros niños y familias que estuvieran pasando por la misma situación que ella; de hecho, su actitud tan positiva, su resiliencia y fortaleza emocional generaron un grupo que la convirtió en un referente de valentía ante la adversidad.

Ya en los últimos meses, la familia de esta niña reveló que su hija recibiría cuidados paliativos, esto para anteponer su calidad de vida y bienestar. Tras su muerte, tanto familia, padres y amigos compartieron un mensaje de despedida en donde describieron a esta heroína como alguien que tocó miles de vidas gracias a su buena actitud ante la vida.

¿Qué tipo de Cáncer tenía Brie Bird?

Brielle Nicole Bird de 9 años conocida en redes sociales por documentar su lucha contra el cáncer, perdió la batalla tras una lucha prolongada contra un neuroblastoma etapa 4, el cual es una de las formas más agresivas de esta enfermedad infantil.

El neuroblastoma es un tipo de cáncer infantil muy agresivo, pero poco común; este se origina en las células nerviosas inmaduras del sistema nervioso simpático. De acuerdo con la información de National Cancer Institute y la American Cancer Society, dicho padecimiento se presenta en niños menores de 10 años y se desarrolla en el abdomen, o muy cerca de la médula espinal.

Algunas instituciones señalan que, en algunos casos, el diagnóstico se da cuando el mal ya está en una etapa muy avanzada; cuando el neuroblastoma se detecta ya es una etapa 4, esto quiere decir que, el cáncer se ha extendido a otras partes del cuerpo del paciente, y es aquí donde el pronóstico no es nada alentador.