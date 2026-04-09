Arturo de “Los Guardianes del Amor” habla de su colaboración con “El Yaki”

Blanca Martínez “La Chicuela” habla en exlusiva con Arturo, vocalista de “Los Guardianes del Amor”, sobre su nueva colaboración con “El Yaki” pues buscaban un nuevo género en una de sus canciones. Por su parte “El Yaki” mencionó que para él implicó un gran reto grabar la canción debido a las notas tan altas del tema. La canción ya se encuentra disponible en plataformas.