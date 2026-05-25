Venga La Alegría | Programa 25 de mayo 2026 Parte 2 | La respuesta de TV Azteca a Claudia Sheinbaum y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de mayo 2026, parte 2: Fátima Bosch niega ser amiga de Giovanni Laguna, Christian Nodal brilla en Guadalajara, la entrevista exclusiva con Pedro Pascal, el detrás de cámaras de la última nominación de Miss Alegría y Margarita McKenzie reveló las molestias al interior de VLA mientras Luz Elena ofrece su micrófono.

También, el comunicado completo con el que TV Azteca responde a las expresiones de Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy 25 de mayo 2026. Además, jugamos Verdad o Mentira, Coordenadas, Sin Palabras y la tanda de penales. ¡Venga La Alegría!