Así fue como una mujer descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga

Una mujer relató cómo descubrió que el esposo de una de sus mejores amigas era infiel con otra amiga. El testimonio de infidelidad , compartido por Jessica, generó una ola de reacciones por la crudeza de los hechos y por la cercanía entre todos los involucrados.

Según narró, todo ocurrió dentro de un círculo de amistad aparentemente sólido, integrado por 3 mujeres que se consideraban inseparables. Sin embargo, una serie de confesiones y actitudes terminaron por revelar una infidelidad que no solo destruyó un matrimonio, sino también una amistad de años.

La confesión que encendió las alarmas de infidelidad

Jessica explicó que el grupo estaba conformado por 2 mujeres casadas y 1 soltera, a quien identificó como Anita. Durante mucho tiempo evitaron salir en pareja para no incomodar a su amiga soltera, hasta que un día esta última confesó que le gustaba un hombre.

La noticia fue recibida con entusiasmo, ya que pensaron que así podrían compartir más tiempo juntas con sus esposos. Pero la situación dio un giro inesperado cuando Anita reveló que el hombre en cuestión estaba casado, tenía 2 hijas y ella conocía a su esposa.

Jessica le advirtió de inmediato que no era buena idea involucrarse en esa relación, pero otra de las amigas la alentó a seguir adelante. Así fue como los hechos siguieron desencadenándose hasta la última escena de traición.

Atraparon al infiel con la amiga en un hotel

Con el paso de los días, Anita confesó que seguía viendo al hombre, pese a que él le había dicho que no la quería para algo serio. Las reuniones entre amigas continuaban, incluso hasta 2 veces por semana.

Una de ellas justificaba la relación asegurando que, si él salía con Anita, era porque no amaba a su esposa. La tensión aumentó cuando la amiga soltera envió una foto al grupo desde un hotel. Jessica pidió no saber más, pero la otra amiga celebró la situación.

Poco después, la amiga casada contó que había discutido con su esposo y que él se había ido de casa. Al no poder localizarlo y tras rastrear su celular, descubrió que se encontraba en un hotel.

Al llegar al lugar, se encontró con la escena inevitable. Entonces confrontó a Anita y hasta se llevó su ropa como prueba del engaño. Tras ese episodio, la relación entre las 3 mujeres se rompió por completo. Jessica aseguró que desde entonces no volvieron a tener contacto.