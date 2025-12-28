El truco perfecto para que las uñas postizas te duren más: las acrílicas serán tus mejores amigas

Las uñas postizas pueden arruinarse de la noche a la mañana. Es un verdadero dolor de cabeza cuando has pagado mucho dinero por ellas y, a la semana, ya se echan a perder. Sin embargo, existe un truco perfecto para que te duren mucho más.

Si amas las uñas acrílicas y quieres que se mantengan intactas, brillantes y firmes por más tiempo, este tip se convertirá en tu mejor aliado. Se trata de hábitos sencillos que usan los especialistas y que están conquistando a todas. Lo mejor de todo es que no necesitas ser experta.

Cómo hacer que las uñas postizas duren más: paso a pasoPara evitar que tus uñas postizas se caigan con facilidad, es importante cuidarlas desde antes de colocarlas, como recomienda Glamour. Además, hay algunos trucos clave para mantenerlas cuando ya las tienes puestas:

Si tienes uñas postizas, debes de tener estos cuidados.|(ESPECIAL/CANVA)

No las mojes : el agua es el peor enemigo de las uñas postizas, ya que puede debilitar el pegamento, sobre todo si está a altas temperaturas.

: el agua es el peor enemigo de las uñas postizas, ya que puede debilitar el pegamento, sobre todo si está a altas temperaturas. Ten cuidado : evita usar herramientas difíciles de controlar con las manos, como destapadores, martillos u objetos similares.

: evita usar herramientas difíciles de controlar con las manos, como destapadores, martillos u objetos similares. Aléjate del detergente: los químicos pueden debilitarlas, despintarlas y dañarlas seriamente. Lo mejor es usar guantes.

En caso de que notes algún daño en una uña, lo ideal es acudir con tu estilista para que la repare lo antes posible. Si no puedes, puedes recurrir a soluciones temporales, como aplicar un poco de pegamento en el área afectada con presión suave, además de retoques con esmalte y brillo.

No olvides que, para que tus uñas duren más tiempo, es fundamental una limpieza profunda, eliminar la humedad, cortar y limar tus uñas naturales y cuidar las cutículas. Asimismo, elige uñas postizas de calidad, como las de gel o acrílico: serán tus mejores aliadas.

Elige el acrílico para tus uñas postizas.|(ESPECIAL/CANVA)

Cómo quitar correctamente las uñas postizas

Si quieres retirar las uñas postizas de forma correcta y sin dolor, puedes remojarlas en agua tibia con jabón y levantarlas suavemente con un empujador de cutículas. El portal médico Healthline sugiere dejarlas reposar en esta mezcla durante 10 a 15 minutos para ablandar el adhesivo.