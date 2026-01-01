La reacción de Heliud Pulido a las historias de Pamela Verdirame sobre la supuesta infidelidad que habría causado su separación

Heliud Pulido y Pamela Verdirame están entre los atletas más queridos que han formado parte de Exatlón México y eran una pareja favorita de los fans, pero desde hace meses se rumora una separación entre ellos. Hace unos días la futbolista publicó historias de Instagram que sugerían una infidelidad de parte del piragüista, y él ya ha publicado en sus redes después de las supuestas acusaciones.

Esto publicó Heliud Pulido tras las historias de Pamela Verdirame sobre una supuesta infidelidad

El 30 de diciembre Heliud Pulido compartió un video en sus historias que ya no está disponible, en el cual parecía aludir a las acusaciones de Pame Verdirame. "Deja la ira en mis manos, deja que yo haga justicia", eran las palabras que retomaba su críptico mensaje, retomado de otra cuenta. "No temas, que lo malo ya pasó, no te angusties, que yo estoy aquí para calmar tu dolor".

En esta publicación el piragüista no aludía directamente a la madre de Rafaela, pero sí hacía referencia a lo que parece un momento difícil de su vida. "El malvado quiere intimidarte", decía también.

Antes de Año Nuevo, el atleta también hizo una publicación colaborativa con una marca, en la cual se le ve pasando tiempo con su hija. Asimismo, compartió historias de su celebración para recibir 2026.

¿Pamela Verdirame acusó una infidelidad de Heliud Pulido?

Hace unos días Pamela Verdirame usó sus historias de Instagram para exponer una situación que se ha interpretado como una infidelidad de Heliud Pulido, la cual habría culminado en su separación.

Primero publicó la captura de una conversación con una mujer que sería atleta de Exatlón México desde 2024. Era una plática amistosa donde la otra atleta, cuyo identidad fue oculta, agradecía la bienvenida que le dio Pame y decía que Heliud le había ayudado mucho en su llegada al reality deportivo. "Tengan cuidado que así empieza", escribió la futbolista sobre la conversación.

También compartió una fotografía donde aparecía comiendo con Heliud, su hija Rafaela y con dos atletas de Exatlón México: Ingrid Treviño y Sofía Arroyo. A esta última se ha señalado en redes sociales como la supuesta tercera en discordia.