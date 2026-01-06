Mujer expuso en redes la infidelidad de su marido con una mujer casada

Las redes sociales se convirtieron en escenario de una verdadera telenovela debido a un video que comenzó a circular en TikTok. En las imágenes se puede ver cómo una mujer expone a su marido mientras se encuentra con otra mujer que sería su amante .

Las plataformas digitales ofrecen de todo para el entreteniendo de los internautas, pero también son espacios de expresión y, al parecer, de venganza. Es que el video que ahora es viral pone al descubierto al marido infiel pero también a la amante que. Según se interpreta, también está casada.

¿Cómo expuso la mujer a su marido infiel?

El video que suma visualizaciones en redes sociales fue compartido en TikTok por la cuenta @morenagarcia696 y bajo el título “Como cuando te encuentra siendo infiel y casados los dos para terminarla”. En las imágenes una mujer ingresa a una cafetería con el celular en sus manos documentando lo que sucede en una mesa.

@morenagarcia696 como cuando te encuntra siendo infiel y casados los dos para terminala😃😄😄 ♬ sonido original - MORENAGARCIA

Un hombre y una mujer conversan sentados frente a unas tazas de café cuando quien filma los saluda y dice: “¡Wow! ¿No que no?. Ya te miré, hasta te tomé foto cuando te estás besando”. De esta manera la mujer deja en claro que el hombre es su marido y que la otra persona sería su amante a la que también se dirige diciéndole: “Ahorita voy a ir con su marido porque a mí ningún pendejo me hace esto”.

¿Cómo reaccionaron las redes al video?

En las imágenes se puede observar cómo el hombre opta por quedarse en silencio al ser descubierto, mientras que la supuesta amante se ríe de la situación y parece no molestarse. Quien filma el video le dice a su esposo que “lo están usando” y suela un doloroso “qué lástima”.

El posteo se ha convertido en viral, no solo en TikTok, y ha dado lugar a un intenso debate en el que las voces a favor de la mujer engañada superan en cantidad. “Su voz que dolor tiene”, “Esa vos temblorosa es lo peor que se vive”, “Yo quiero ver cuándo vayas con el marido”, “Le tiembla la voz del coraje y la tristeza”, “Lo peor es q lo cachan y no lo dejan”, “Se trataba de dar celos no vergüenza” y “Todo en esta vida se paga”, son algunos de los comentarios que pueden leerse.