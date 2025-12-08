Mujer se casa con el cadáver de su novio después de que su familia lo matara a golpes

¿Hasta qué punto el amor puede romper barreras? Es una pregunta que podemos hacernos al escuchar la historia de una mujer que se casó con el cadáver de su novio, quien fue asesinado por su propia familia a golpes. Un hecho que ha generado mucho escándalo.

En las redes sociales se han difundido fuertes videos al respecto, donde explican el inédito caso de la mujer y su pareja muerta. A continuación te detallaremos todos los hechos y dónde ocurrieron.

¿Qué pasó con la pareja de la India?

Los hechos fueron registrados en la India, por lo que los medios indios han sido los encargados de revelar toda la historia al respecto. Se sabe que Aanchal, una joven de 21 años, se casó con Saksham de 25 años, quien ya había muerto por una pelea en la familia que terminó en golpes.

Según TV Notas, antes del terrible suceso, la pareja ya tenía planeado casarse, pero dicho enlace no se podía debido a que eran de castas diferentes. Hasta que un día, la familia de ella agredió físicamente a Saksham.

Ante los hechos, la mujer decidió casarse con el cadáver de su novio, por lo que fue al funeral y realizó un rito con el que ahora sería la esposa eterna de su amor. Dicha decisión ha generado mucha controversia por la forma en que sucedieron los hechos.

¿Qué pasó con la familia de Aanchal?

Los padres y hermanos de Aanchal fueron los responsables de la muerte a golpes del joven. Al ocurrir los hechos, fueron detenidos por las autoridades por los delitos de asesinato, uso de arma y discriminación. Por ahora están en espera de un juicio al respecto.

Ante los hechos, la mujer que se casó con el cadáver de su novio, pide a las autoridades que a su familia, autora del crimen, se les dé la pena máxima de muerte. Aunque el sistema de casta ya no está permitido, hay familias en la India que mantienen esas ideologías muy arraigadas.