Muere Chicharrón, perrito viral que fue atropellado por un taxista

Aunque la causa de su viralidad no es algo que dé gusto de observar, este perrito fue la sensación en los días navideños en el final de 2025. Lamentablemente, un taxista tuvo un brote psicótico que terminó en una volcadura de su vehículo, lo que le causó la muerte inmediata. Sin embargo, un perrito que le acompañaba fue rescatado por el cuerpo de bomberos. Así fueron los días finales de Chicharrón.

¿Qué le pasó a Chicharrón, el perrito viral en Navidad?

Además de lo impresionante del caso del taxista que perdió la vida a la altura del Metro San Antonio Abad, la historia que cautivó las redes sociales posteriormente, fue el rescate de un perrito que estaba con este hombre al momento del percance que terminó con su vida. Se supo que se llamaba Chicharrón y la gente estuvo al pendiente de su recuperación.

El 27 de diciembre se informaba que el perrito iniciaría sesiones de fisioterapia para recuperarse de una luxación en las cervicales y recuperar movilidad y fuerza en las patitas traseras. Es decir, parecía que el proceso de recuperación caminaría por una senda positiva, sin embargo hace unas horas se anunció que los daños fueron irreparables.

Más de los reportes indicaron que el lomito ya estaba con su familia, sin embargo acumuló 3 días sin comer o tomar agua, situación que terminó con su muerte. Así lo indicó la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. Los daños internos y emocionales fueron demasiado para que el animalito pudiera soportarlo.

#AlMomento |🚨 Un taxi volcó tras chocar contra una palmera en San Antonio Abad y José T. Cuéllar, colonia Obrera, @AlcCuauhtemocMx.



⚠️ El conductor perdió la vida al ser eyectado del vehículo. Un perrito que viajaba en el taxi quedó prensado entre los fierros y fue liberado… pic.twitter.com/d4DnVWQDLZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 25, 2025

¿Cómo reaccionaron las redes ante la muerte de Chicharrón?

Esta noticia trajo una serie de reacciones de parte de los internautas que conocieron el caso del perrito. Lamentablemente un accidente fatídico terminó con los días de un ciudadano mexicano, del que se reportó padecía una complicación en la que la persona cree o siente que insectos están en su cuerpo. Esto causa comezón extrema y por ello tuvo el percance automovilístico. Y también provocó las lesiones para la muerte del animalito, a casi dos semanas del accidente.