Pasajeros de avión celebraron el grito del 16 de septiembre desde el aire: VIDEO

Las fiestas patrias siempre dejan videos dignos de viralidad, por ello las personas se involucraron de manera total en la búsqueda de estos momentos caóticos, lindos, cómicos y épicos. Justamente, este Grito de la Independencia es el que se llevó todas las reacciones en la red, pues lo concretaron desde un vuelo que pasaba por la plancha del zócalo capitalino. Y aquí las imágenes.

¿Hicieron el grito del 16 de septiembre desde un avión?

Así como se lee, estas personas tuvieron la dicha de observar el momento exacto en el que la capital mexicana se encontraba en pleno festejo patrio. Los cohetes y demás fuegos pirotécnicos pintaban en el cielo, pero aún más arriba un avión pasaba por las nubes y disfrutaba a la distancia de tan particular momento.

En el registro videográfico realizado por un hombre que iba como pasajero, se escucha cómo el piloto del avión hizo el típico grito independiente… a su manera. “Viva la Independencia… Vivan los Pasajeros… Viva la tripulación de este avión… Viva México… Viva México… Viva México”. Así se escuchó decir desde los parlantes de la aeronave.

¿Cómo reaccionaron los internautas a tan particular grito independiente?

Las personas quedaron encantadas con el video, pues realmente cautivó un momento espectacular. Desde el simple hecho de pasar en el momento exacto en el que los fuegos artificiales iluminaban el cielo del Zócalo, hasta la ocurrencia del piloto para hacer de esta experiencia todavía más emblemática.