VIDEO: Piloto se desmaya, pasajero aterriza avión.

Hay cosas de nuestra vida cotidiana que en ocasiones pensamos que solo pasan en las películas, una de ellas tuvo lugar hace unos días en el aeropuerto de Florida, Estados Unidos, donde un pasajero tuvo que aterrizar un avión de emergencia.

Todo esto, porque el piloto del avión se desmayó en pleno vuelo y no había quien pudiera evitar una catástrofe mayor.

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Un pasajero aterrizó el avión en que viajaba

De acuerdo con la información que han compartido los medios locales, se trató de un vuelo privado en donde el piloto del avión se desmayó en pleno vuelo, por lo que uno de los pasajeros tuvo que tomar el control de la aeronave tipo Cessna Caravan.

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA.



His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane.



Team coverage of this amazing landing is on @WPBF25News at 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs — Ari Hait (@wpbf_ari) May 11, 2022

Siguiendo los pasos que marca el protocolo, el pasajero se puso en contacto con la torre de control para poder ponerlos al tanto de la situación que enfrentaban en ese momento.

Tengo una situación grave, mi piloto se ha quedado inconsciente y no tengo idea de cómo volar el avión

En respuesta a su emergencia, los operadores de control aéreo le explicaron de forma sencilla, pero clara los pasos que tenía que seguir para poder aterrizar el avión en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

Trata de mantener las alas niveladas y ve si puedes comenzar a descender. Empuja hacia adelante los controles; hazlo muy lento

Gracias a la comunicación entre el piloto y la torre de control, las autoridades lograron localizar el avión dentro del radar y abrieron la pista para poder tener el aterrizaje de emergencia que necesitaba la persona, ya que no tenía experiencia en este tipo de casos.

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El impacto de la noticia fue tanto, que los operadores de la torre de control les informaron por los radios a otros pilotos que dos pasajeros acababan de aterrizar un avión.