Perros ayudan a un abuelito a cargar las bolsas de mandado: VIDEO

La viralidad tiene múltiples formas de manifestarse y en México parece que ya gastaron todas las oportunidades. Sin embargo, siempre sale otro video que deja atónitos a locales y extranjeros. En este caso, estos perros se ganaron la atención de las personas que observaron cómo ayudan a su dueño a cargar unas bolsas de mandado. Te sorprenderá lo que llevan cargando con su hocico.

¿Por qué los perros llevan bolsas de mandado?

El video de la usuaria de TikTok se viralizó rápidamente, esto cuando se observa a un señor que espera en la esquina en lo que el semáforo se ponga en verde para el paso peatonal. Sin embargo, la particularidad de las imágenes es que el caballero lleva consigo a tres perritos raza Husky… cargando cada uno una bolsa de mandado en su hocico.

El hombre que se reconoció como el dueño de los caninos no se ve de una edad tan avanzada, pero aprovecha a sus animales para que le ayuden con las cosas del mandado. Aunque en los comentarios se indicó que los que conocen el caso, saben que allí llevan sus bolsitas con popó. Alguien alguna vez le preguntó y dijo que mínimo que al sacarlos a pasear, ellos le ayudaran cargando sus heces.

La gente quedó completamente cautivada con el video que ya llegó a los 6 millones de reproducciones en TikTok. Durando solamente nueve segundos, las imágenes son muy cautivadoras y por eso la gente no tardó en comentar sus observaciones de tan viral video.

¿El video de estos perros no es IA?

De nueva cuenta salió a la luz el gran cuestionamiento que rodea al espacio digital mexicano. Ante las imágenes que muchas veces rayan en lo imposible, algunos usuarios dijeron que este video podría ser hecho por la IA. Sin embargo, ante la duda de los escépticos, muchos usuarios dijeron conocer al hombre e incluso agregaron fotografías dentro de la conversación en TikTok. Por eso, muchos argumentaron que México volvió a derrotar a la Inteligencia Artificial.