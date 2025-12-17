¡Del mercado de Jamaica para el mundo! Así se preparan los mejores huaraches

Los tradicionales huaraches del mercado de Jamaica se han ganado su fama a pulso y Rahmar se lanzó a conseguir la receta secreta de estas joyas culinarias. Frijoles, queso y carnita al gusto, son sólo algunos de los ingredientes que lleva este espectacular platillo. ¡Checa cómo se hacen estos tremendos huaraches garantizados por La pura sabrosura!