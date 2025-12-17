inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Del mercado de Jamaica para el mundo! Así se preparan los mejores huaraches

Rahmar Villegas se lanzó al mercado de Jamaica y consiguió la receta secreta de los mejores huaraches de toda la CDMX. ¡Garantizados por La pura sabrosura!

Videos,
Al Extremo

Los tradicionales huaraches del mercado de Jamaica se han ganado su fama a pulso y Rahmar se lanzó a conseguir la receta secreta de estas joyas culinarias. Frijoles, queso y carnita al gusto, son sólo algunos de los ingredientes que lleva este espectacular platillo. ¡Checa cómo se hacen estos tremendos huaraches garantizados por La pura sabrosura!

Videos