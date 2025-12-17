inklusion logo Sitio accesible
Al Extremo | Programa 17 de diciembre del 2025

Revive el programa del 17 de diciembre 2025 de Al Extremo: Rahmar consiguió la receta secreta de los mejores huaraches del mercado de Jamaica, ‘El Diablo’ Becerril reportó el caso de la persona que murió trágicamente atropellada en Aquiles Serdán, las hilarantes carcajadas que consiguió Jessy Portillo y mucho más. ¡Al Extremo!

