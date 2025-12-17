¿Qué le pasó a la becerrita “Luna”? Por esta razón, la separaron de la vaca “Jacinta” en La Granja VIP
Los granjeros recibieron la instrucción de no dejar a la becerrita “Luna” con su mamá, la vaca “Jacinta”, porque está enferma.
Este miércoles, los granjeros tuvieron que tomar precauciones extra a la hora de cuidar a “Luna”, pues amaneció enferma del estómago. Por tal motivo, no pudieron dejarla con su mamá, “Jacinta” ni dejar que la alimentara. Sin embargo, eso no impidió que sacaran a pasear a la becerrita. ¡Mira los tiernos momentos que los granjeros presenciaron!