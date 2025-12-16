Exatlón México | Mejores Momentos | La Navidad llega a la novena temporada: Rojos estrenan villa festiva y los Azules enfrentan la Barraca Metálica

La Navidad llegó oficialmente a la novena temporada de Exatlón México, marcando un giro emocional y competitivo dentro del reality, ya que tras una semana positiva los Rojos celebran en una villa decorada con ambiente festivo, mientras que los Azules regresan a La Barraca Metálica, un escenario que refuerza la presión del juego; en este contexto, Ernesto reconoció que las celebraciones decembrinas podrían elevar el nivel de exigencia y concentración en las próximas batallas.