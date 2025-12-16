Exatlón México | Mejores Momentos | La Navidad llega a la novena temporada: Rojos estrenan villa festiva y los Azules enfrentan la Barraca Metálica
La magia de la Navidad transforma Exatlón México en plena novena temporada: mientras los Rojos disfrutan de una villa llena de espíritu decembrino, los Azules encaran una nueva etapa desde la exigente Barraca Metálica, donde la competencia promete intensificarse.
La Navidad llegó oficialmente a la novena temporada de Exatlón México, marcando un giro emocional y competitivo dentro del reality, ya que tras una semana positiva los Rojos celebran en una villa decorada con ambiente festivo, mientras que los Azules regresan a La Barraca Metálica, un escenario que refuerza la presión del juego; en este contexto, Ernesto reconoció que las celebraciones decembrinas podrían elevar el nivel de exigencia y concentración en las próximas batallas.