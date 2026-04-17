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¡Sopes deliciosos y llenadores en CDMX! Conoce este negocio con 80 años de tradición

En La Pura Sabrosura, Rahmar Villegas fue a conocer un lugar para probar sopes con las tres “B” en CDMX. Conoce un local lleno de tradición familiar y sabor.

Hace 80 años nacieron los famosos sopes de la colonia Álamos, un negocio con las tres “B” en CDMX. En La Pura Sabrosura, el chef Rahmar Villegas nos lleva a conocer este local donde sirven deliciosos sopes de bistec, longaniza, pollo, alambre y huevo con queso cotija.

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