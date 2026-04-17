¡Aleida Nuñez, Lola Cortés y Cynthia de la Vega conformarán el jurado de Miss Alegría!

La tercer edición del reality más tierno de la televisión está por comenzar y esta mañana conocimos a las personalidades que conformarán el jurado de Miss Alegría. Además, nos acompañaron Anabel e Irlanda, ganadoras de las ediciones anteriores del certamen, y compartieron su experiencia, dieron sabios consejos a las participantes de esta edición y realizaron una generosa petición. ¡No pierdas detalle!