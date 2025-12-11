La versión electrónica de “La Guadalupana” vuelve viral a un sacerdote DJ

Las redes sociales no dejan de sorprender a los internautas a lo largo y ancho del planeta. El contenido que circula por estas plataformas es tan variado que logra adueñarse de la atención personas con diferentes preferencias y claro ejemplo de ello es un video que se ha vuelto viral y que tiene a un sacerdote DJ como protagonista.

Se trata de Guilherme Guimarães Peixoto, padre de origen portugués que es muy conocido debido a que combina su profesión religiosa con sus presentaciones como DJ. Ahora, el sacerdote ha logrado viralizarse ya que presentó ante cientos de jóvenes una versión electrónica de “La Guadalupana”.

¿“La Guadalupana” en versión electrónica?

El video circula en redes sociales como X e Instagram y puede verse a Guilherme Guimarães Peixoto frente a las consolas de sonido y en medio de un ambiente festivo. Sin embargo, la música electrónica que se escucha no es la tradicional, sino que tiene un tinte religioso que sorprende.

🎶 La Guadalu-punchis, punchis!



No se enojen, tiene permiso del Papa. 😎#RDF🐅 pic.twitter.com/awO65smbAm — República de FiFidonia (@RepDeFiFidonia) December 8, 2025

El sacerdote DJ mezcló los sonidos electrónicos con la popular canción “La Guadalupana”, una alabanza de la fe mexicana a la Virgen de Guadalupe. Todo sucedió ante un marco de público eufórico y un padre que, con respeto y su atuendo clerical, compartía sus dos pasiones.

¿Qué dijeron las redes tras el video difundido?

El video del sacerdote DJ no tardó en viralizarse. Los internautas no dejan de compartir el material audiovisual y han dado origen a miles de comentarios en las redes sociales. La mayoría de los usuarios destaca el respeto con el que Guilherme Guimarães Peixoto ideó esta versión de “La Guadalupana”, mientras otros remarcan la transmisión de canciones religiosas a las generaciones jóvenes.

Esta versión de “La Guadalupana” no ha generado críticas negativas sino más bien la admiración hacia el padre portugués que implementa la música para acercar a la juventud a la religión. No hay dudas de que esta canción resonará de diferente manera en la mente y corazones de los fieles de ahora en adelante.