Aneliz, madre de Ángela Aguilar, estalla contra los haters de su hija y acusa violencia digital

Muy rara vez Aneliz Álvarez Alcalá, esposa de Pepe Aguilar y madre de sus tres hijos menores, da declaraciones en medios de comunicación o se coloca en el centro de los reflectores. Sin embargo, ha llamado la atención en las últimas horas un video que compartió en redes sociales para manifestarse en contra de los haters de su hija, Ángela Aguilar.

Aneliz mantiene un perfil discreto a comparación de sus allegados, aunque continuamente se le ve apoyándolos y acompañándolos en diversas premiaciones y eventos. Esta vez no estuvo dispuesta a callar por los constantes cuestionamientos que enfrenta su familia.

Aneliz Álvarez Alcalá, madre de Ángela Aguilar, señala violencia digital contra su hija

La madre de familia compartió en sus historias de Instagram un video que originalmente subió el perfil @teamangelita_aguilar, donde se condena el odio en redes sociales hacia Ángela Aguilar. Este es una destacada comunidad de fans que la misma cantante sigue en la red social.

La comunidad ha estado publicando contenido sobre violencia digital a partir de los videos que se viralizaron en los últimos días de una fiesta donde los asistentes golpean y pisan una piñata con la imagen de Ángela. El video que Aneliz Álvarez Aguilar compartió tiene imágenes de la cantante con mensajes escritos.

"La violencia digital contra la mujer es el uso de tecnologías para agredir, acosar y silenciar a mujeres y niñas", es uno de los mensajes. "No es divertido, no es un juego cuando tu burla lastima a una persona, cuando la denigras y ofendes".

El video que compartió la esposa de Pepe Aguilar también lleva el mensaje: "Ángela, no estás sola".

La polémica por la piñata de Ángela Aguilar que se viralizó en redes

En los últimos días se ha generado un debate sobre las críticas, burlas y escrutinio público que enfrenta Ángela Aguilar en redes sociales. Esto, a partir del video que exhibe una piñata con una foto de la intérprete; la gente golpea la piñata, la pisa, se sienta sobre ella e incluso la apuñalan.

El video original fue eliminado, pero diversas cuentas lo han replicado en TikTok. La mayoría de los comentarios hacen bromas y celebran la idea, pero también hay quienes han criticado el acto. La misma cuenta cuyo video compartió Aneliz Álvarez mostró las imágenes de la piñata con la leyenda: "esto no es humor, no es crítica y no es entretenimiento. No está bien y no podemos normalizarlo".