Elektra remata esta pantallota de 70 pulgadas con UHD 4K tipo cine, para ver series y películas

Hay una pantalla de 70 pulgadas con tecnología UDH 4K que está casi a mitad de precio hoy en Elektra, por las ofertas del fin de año. Si estás buscando una Smart TV buena, bonita y barata, entonces esta es la mejor opción. Te decimos por qué vale la pena.

¿Cuál es la pantalla de 70 pulgadas que Elektra tiene en remate?

La pantalla que está barata en Elektra hoy es de la marca Daewoo de 70 pulgadas con el modelo DAW70UR. Tiene tecnología UHD 4K, y además Roku TV para una interfaz más fácil de manejar, sobre todo a la hora de ver series y películas en plataformas de streaming como HBO Max y Disney Plus.

Así luce la pantalla Daewoo de 70 pulgadas en remate.|(ESPECIAL)

Según las características del producto , esta pantalla cuenta con un escalador 4K para unas imágenes más precisas, con calidad de 3840 x 2160 píxeles, un tamaño ideal para experiencias inmersivas, casi como si estuvieras en el cine.

Además, Daewoo promete un sonido de calidad con Dolby Audio para mayor nitidez y profundidad con el contenido. También tiene conectividad HDMI, USB y AV.

Para que lo tomes en cuenta en tus espacios, la pantalla de 70 pulgadas tiene las siguientes medidas:

Ancho con base: 154.8 cm

Alto sin base: 88.5 cm

Alto con base: 95.7 cm

Profundidad con base: 36.6 cm

¿Cuál es el precio de la pantalla Daewoo de 70 pulgadas en remate?

El precio de esta pantalla Daewoo de 70 pulgadas es de $11,799 pesos pagando de contado o con la opción de 154 pagos semanales de $174 pesos con el Préstamo Elektra, para que no se te haga pesado.

Mira el precio de la pantalla de 70 pulgadas en Elektra.|(ESPECIAL)

