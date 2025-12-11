¡TERRIBLE! Laura Flores sufre DOLOROSO accidente doméstico y este es su estado de salud

La actriz Laura Flores compartió en sus redes sociales que habría sufrido un terrible accidente; pero, para fortuna de sus miles de seguidores, el incidente no afectó a la artista, ya que el problema fue un suceso doméstico que repercutió directamente en cosas materiales puesto que, la casa de la dramaturga se inundó.

¿Qué le pasó a Laura Flores en su casa?

La actriz publicó en sus redes sociales que había sufrido un terrible accidente, y aunque las alarmas se encendieron enseguida, la misma Laura Flores aclaró que habría sido un percance doméstico, el cual se dio en su nueva casa que se inundó.

Laura Flores publicó que había sido un día complicado, pero no se desanimó luego de que su casa se inundara debido a un accidente doméstico, donde al parecer los daños sólo fueron materiales y entre las perdidas destacaban un disco duro por las fotos, sus zapatos, bolsas y fotografías impresas; sin embargo, añadió que, la memoria que se descompuso fue la que más le dolió debido a las imágenes que tenía.

A pesar de este mal momento, la actriz se mantuvo siempre positiva y muy enfocada en lo que se le viene. De hecho, dijo que su nueva casa le traerá muchas experiencias lindas, tanto a ella como a sus hijos. También dejó en claro que este incidente no detendrá sus planes, puesto que, su meta es vivir y moverse en varios lugares en el 2026, donde estará viajando entre Florida y CDMX.

Datos de Laura Flores que no conocías

Laura Flores es una reconocida actriz, conductora y cantante mexicana que nació el 23 de agosto de 1963 en Reynosa Tamaulipas. Su carrera como artista la inició en el ámbito de la música desde muy temprana edad. Posteriormente ingresó a un centro de formación artística donde comenzó su camino a la actuación; desde entonces ha resaltado en varios rubros como: telenovelas, música, teatro y televisión.

La actuación de esta mujer no se ha centrado solamente en este ámbito, también ha vivido una faceta como cantante donde pudo grabar varios discos; sin embargo, su presencia en la pantalla chica hizo que la buscaran para ser conductora de algunos programas matutinos. En la actualidad tiene varios proyectos personales los cuales va anunciando en sus redes sociales.

